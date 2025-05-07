Школьный бал ко Дню Победы впервые прошел в Солнечногорске

Муниципальный бал «Школьный вальс Победы» впервые провели в Солнечногорске. Порядка 30 пар старшеклассников станцевали под песни военных лет в лицее № 1 имени Александра Блока.

Инициатором проведения мероприятия выступило Управление образования городского округа Солнечногорск. Идея легла на крепкие традиции: в лицее выпускные вальсы проводятся уже более 30 лет.

Репетиции длились несколько месяцев, тщательно отбирался репертуар, оттачивалось каждое движение. Важно было соответствовать духу времени, поэтому девушки выбрали аккуратные прически — косички и «баранки» — вместо распущенных волос, а платья — в пастельных тонах.

«Большое спасибо руководству лицея, что откликнулись и поддержали нашу идею, а также педагогам и школьникам. Они проделали огромную работу: многомесячные репетиции, подбор образов в духе военных лет, музыки, что достигнет сердца каждого. Как итог — мокрые глаза у гостей и новое осмысление подвига наших дедушек и бабушек, чьи безмятежные годы юности прервала страшная война», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Вальс исполнили учащиеся 10 и 11 классов лицея № 1, а также кадеты школы № 2. Ребята поделились, что их переполняли эмоции, и они смогли передать этот настрой всем гостям вечера.

«Мы посвятили танец Дню Победы. Это наша историческая память, которая должна передаваться из поколения в поколение. И это настраивает дух, укрепляет чувства к родине. Лично я плакал, потому что у меня дед служил», — рассказал участник бала Никита Федоров.

В программе также принял участие Образцовый коллектив Московской области «Музыкальная палитра» под руководством Марины Шило, юные исполнители которого порадовали зрителей вокальными композициями.

Организаторы планируют сделать акцию «Школьный вальс Победы» ежегодной.