Школьные звонки в Подмосковье заменят песнями о Победе к 9 Мая

В школах Подмосковья с 2024 года действует проект «Мелодии вместо звонков». В мае о начале и конце каждого урока в учебных заведениях будут извещать военные песни.

В пресс-службе Министерства образования Московской области пояснили, что вместо звонков будут включать композиции «Катюша», «Темная ночь», «Смуглянка» и другие.

В школах региона звучат мелодии посвященные историческим событиям и темам занятий «Разговоры о важном».

«В апреле вместо звонков для ребят включали песни о космосе, в марте — трогательные отрывки в честь 8 Марта», — рассказали в ведомстве.

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в учебных заведениях Подмосковья также проведут патриотический марафон «Наследники Победы», внеурочные занятия «Разговоры о важном» и другие мероприятия.