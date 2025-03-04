Школьные звонки в Подмосковье заменят на песни о семье и весне к 8 Марта

Акция «Мелодии вместо звонков», которую организовало Минпросвещения России, продолжается в школах Подмосковья. В честь Международного женского дня вместо звонков в учебных заведениях в марте будут звучать песни о весне, любви и семье.

Чтобы создать праздничную атмосферу для учеников, в школах перед началом и в конце уроков будут играть композиции «Песенка мамонтенка», «Наши мамы», «Солнечный круг», «Мама — первое слово» и другие известные мелодии.

Проект «Музыка вместо звонков» запустили осенью прошлого года, чтобы познакомить школьников с шедеврами российских композиторов.

В преддверии 8 Марта в учебных заведениях Московской области также провели занятия «Разговоры о важном», во время которых учителя рассказали о роли женщин в истории страны.