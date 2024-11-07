Школьные выставочные центры примут участие в фестивале музеев в Химках
Фестиваль школьных музеев пройдет в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Лучшие исторические экземпляры для него предоставят 20 местных образовательных учреждений.
Тема фестиваля — историческое наследие округа. Лекции будут вести сами школьники совместно с учителями истории и краеведами. Посетить выставку может каждый желающий. Она продлится до 5 декабря.
«Вовлечение детей и подростков в музейную деятельность помогает определить духовно-нравственные и патриотические ориентиры», — отметил муниципальный депутат Артур Каримов.
Также на фестивале впервые представят обновленные стенды виртуального музея «Химки 1941-1945 — все для фронта, все для Победы».
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