Школьные выставочные центры примут участие в фестивале музеев в Химках

Фестиваль школьных музеев пройдет в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Лучшие исторические экземпляры для него предоставят 20 местных образовательных учреждений.

Тема фестиваля — историческое наследие округа. Лекции будут вести сами школьники совместно с учителями истории и краеведами. Посетить выставку может каждый желающий. Она продлится до 5 декабря.

«Вовлечение детей и подростков в музейную деятельность помогает определить духовно-нравственные и патриотические ориентиры», — отметил муниципальный депутат Артур Каримов.

Также на фестивале впервые представят обновленные стенды виртуального музея «Химки 1941-1945 — все для фронта, все для Победы».

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