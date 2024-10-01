Школьные военно-патриотические соревнования прошли в Богородском округе

Учебно-тренировочный полигон «Авиатор» стал локацией для проведения военно-патриотических соревнований «Боевой путь». Участники прошли 11 площадок, познакомились с образцами вооружения и поучаствовали в военно-тактических играх.

Военно-патриотические соревнования «Боевой путь» посвящены памяти бойцов, отдавших свою жизнь, защищая Отечество. Недавно такие соревнования прошли в Ногинске на учебно-тренировочном полигоне «Авиатор».

Организатором мероприятия выступила Региональная общественная организация «Лига военно-тактических игр», при поддержке Министерства обороны России, МЧС и Росгвардии.

Мероприятие проводилось среди учащихся средних и старших классов, кадетов, курсантов Нахимовских и Суворовских училищ, членов всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», воспитанников социальных центров и детских домов.

Участники смогли не только испытать свои силы в военно-тактических играх, но и получили море позитивных эмоций и незабываемых впечатлений.

Всего в состязаниях участвовали 22 команды.

Ребята прошли 11 учебных площадок, посмотрели образцы вооружения, а также выполнили специальные задания.

Одну из площадок организовал Ногинский ордена Жукова спасательный центр. Здесь можно было увидеть пожарную автоцистерну, специальный автомобиль гуманитарного разминирования, аварийно-спасательную машину тяжелого класса и автомобиль радиационной и химической разведки.

Все команды были награждены грамотами за активное участие.