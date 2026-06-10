Школьные стадионы открыли для любителей спорта в Коломне

В Коломне продолжается реализация проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Открытый стадион», который сделал доступными для всех желающих спортивные площадки при общеобразовательных школах. Любители активного образа жизни могут бесплатно заниматься на футбольных полях, беговых дорожках и площадках для воркаута в удобное для себя время.

Для них открыты девять школьных стадионов — семь в Коломне и два в поселках муниципалитета. В управлении образования администрации округа рассказали, что для свободного посещения открыты стадионы школ № 12 на улице Дзержинского, № 14 на Озерском шоссе, № 16 на улице Девичье поле, № 17 на улице Южная, двух корпусов школы № 21 на улицах Кутузова и Шавырина. Также к проекту присоединились школа № 30 в Ларцевых Полянах, Песковская школа и Радужненская школа.

Все открытые для посещения школьные стадионы работают ежедневно с 06:00 до 22:00.