Школьные соревнования по действиям в чрезвычайных ситуациях прошли в Истре

В Истре прошел муниципальный этап Московского областного слета-соревнования «Школа безопасности». Они состоялись на базе Центра детского и юношеского туризма и краеведения.

В мероприятии приняли участие пять команд младшей возрастной группы и 12 — старшей. Также участвовала команда из Красногорска.

Соревнования «Школа безопасности» проводятся ежегодно для того, чтобы научить школьников правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях и получить практические навыки.

Сильнейших выявляли в различных дисциплинах, таких как пожарная эстафета, физическая подготовка, тестирование по основам оказания первой медицинской помощи и краеведению. Также прошел маршрут выживания. На нем школьники продемонстрировали свои навыки в стрельбе, преодолении зоны заражения, работе с опасными химическими веществами, сплаве, ремонте, узловязании, топографии, спасении людей и множестве других экстренных ситуаций.