Школьные соревнования по баскетболу пройдут в Химках

В Химках пройдут школьные соревнования по баскетболу. Участие в них принимают сразу 8 команд.

Завтра, пятого марта, в Баскетбольном центре «Химки» будет жарко. На паркет выйдут лучшие школьные команды города, чтобы выяснить, кто станет чемпионом Химкинской Школьной лиги по баскетболу 3×3. Игры обещают быть зрелищными.

У юношей сначала разыграют третье место: встретятся школа № 29 и Аэрокосмический лицей. А в финале сойдутся школа «Триумф» и Лицей № 10.



У девушек своя сетка. За бронзу поборются школа «Лига Первых» и Лицей № 10. А в финале за золото сразятся школа «Триумф» и школа № 29.

Старт матчей — в 16:00. Адрес: улица Кирова, 27. Вход свободный, так что можно смело приходить болеть за своих.

«Химкинская Школьная лига — часть Единой школьной лиги Подмосковья. Проект инициирован губернатором Московской области Андреем Воробьевым и стартовал в октябре 2024 года. В рамках лиги школьники соревнуются в футзале, волейболе, баскетболе 3×3 и шахматах. В нашем округе открыто множество школьных, парковых и дворовых площадок. Это, в совокупности с такими соревнованиями, создает условия для привлечения химкинской молодежи в спорт и достижения в нем высоких результатов», — отметил Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.