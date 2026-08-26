Школьные рюкзаки подарят 53 первоклассникам из Воскресенска

В Воскресенске 53 первоклассникам из семей с низким доходом беззаявительно вручат школьные рюкзаки с учебными принадлежностями. Из них 20 девочек и 33 мальчика.

Мера социальной поддержки предоставляется проактивно. С каждой семьей связываются сотрудники управления, чтобы договориться об удобном времени получения подарка. Рюкзаки торжественно вручают глава округа, его заместители, депутаты и руководство управления.

«В этом году 20 девочек и 33 мальчика-первоклассника будут обеспечены рюкзаками. В Воскресенске рюкзаки торжественно вручаются главой округа, заместителем главы, депутатами и руководством управления. С каждой семьей связываются сотрудники управления, чтобы договориться об удобном времени получения подарка», — рассказала начальник соцзащиты Ольга Лузянина.

В ведомстве дополнили: если с семьей не связались, можно подать заявление самостоятельно до 30 сентября на портале госуслуг Московской области.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить по телефону горячей линии: 122 далее 6, либо в чате «Социалка. Воскресенск. Егорьевск».