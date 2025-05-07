Школьные окна в Балашихе украсили символикой Дня Победы

На окнах учебных заведений появились яркие изображения: красные звезды, георгиевские ленты, силуэты знаменитых мемориалов, таких как «Родина-мать зовет». Эти композиции стали не только украшением, но и мощным напоминанием о героизме защитников Отечества, которые ценой своих жизней отстояли свободу. Каждый элемент декора — это символ уважения к ветеранам и их бессмертному подвигу.

Акция «Окна Победы» в 2024 году охватила всю страну: свыше трех миллионов окон по России засияли символикой 9 мая. К проекту присоединились не только школьники, но и общественные деятели, представители культуры и даже политики, демонстрируя единство в стремлении сохранить историческую память. В Балашихе акция стала важной частью патриотического воспитания молодежи.