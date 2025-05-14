Школьные лесничества Подмосковья вышли в финал всероссийского конкурса

Школьники из Подмосковья прошли отбор в финал Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост–2025». Всего в числе лучших оказалось 112 проектов из 54 регионов.
Анастасия Кормишина из школьного лесничества в Клину расскажет о редких растениях в заказнике «Озеро Подтеребово» — она изучает их состояние и угрозы для них. Арсений Жильцов из Шатуры выступит с исследованием о численности непарного шелкопряда и о том, как с ним бороться, а Ксения Соболева из Электростали подготовила проект о том, как снизить вред от короеда для елового леса.
Напомним, финал конкурса состоится 19 мая.
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