Школьные лесничества Подмосковья вышли в финал всероссийского конкурса

Анастасия Кормишина из школьного лесничества в Клину расскажет о редких растениях в заказнике «Озеро Подтеребово» — она изучает их состояние и угрозы для них. Арсений Жильцов из Шатуры выступит с исследованием о численности непарного шелкопряда и о том, как с ним бороться, а Ксения Соболева из Электростали подготовила проект о том, как снизить вред от короеда для елового леса.

Напомним, финал конкурса состоится 19 мая.