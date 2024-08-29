Школьные лесничества поделились опытом на педагогической конференции в Ступине

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Августовская педагогическая конференция традиционно открывает новый учебный год, подводя итоги, оценивая результаты и ставя задачи для педагогов. Сотрудники Михневского детско-юношеского центра вместе со старшим лесничим Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Фатимой Масиговой представили доклад на тему: «Школьное лесничество как эффективная форма экологического образования».

После пленарного заседания образовательные учреждения поделились инновациями и новыми подходами. Благодаря сотрудничеству со школьными лесничествами, лесничие передают свои знания ученикам, прививая любовь к природе и интерес к науке. Занятия также помогают сформировать у подрастающего поколения активную экологическую позицию и вовлечь ребят в исследовательскую деятельность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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