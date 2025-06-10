Школьные лагеря в Солнечногорске будут работать до 9 июля

Для детей подготовлена насыщенная и разнообразная программа, включающая развлекательные, познавательные и спортивные мероприятия. Ребята смогут отправиться на увлекательные экскурсии и участвовать в совместных занятиях с культурно-досуговыми центрами и домами творчества.

Под чутким руководством педагогов дети не только отдыхают, но и продолжают свой образовательный процесс. Особое внимание уделяется патриотическому и трудовому воспитанию. Для юных жителей округа предусмотрено сбалансированное питание дважды в день — на завтрак и обед.

«Мы создали все условия для того, чтобы летние каникулы стали для детей не только временем отдыха, но и возможностью получить новые знания, развить таланты, укрепить здоровье и завести друзей. Наши лагеря — это пространство, где каждый ребенок может найти занятие по душе, при этом находясь под присмотром опытных педагогов», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Летние школьные лагеря созданы для того, чтобы обеспечить детям интересный и безопасный отдых во время каникул. Программа лагерей разрабатывается с учетом интересов и возрастных особенностей школьников.