Школьные лагеря открыли в Химках

2 июня в Химках стартовала летняя оздоровительная кампания: свои двери для школьников открыли 14 пришкольных лагерей. В течение двух летних смен здесь смогут отдохнуть и провести время с пользой более двух тысяч ребят.

2026 год объявлен Годом единства народов России — и многие пришкольные лагеря посвятили первую летнюю смену знакомству с культурным многообразием нашей страны. Так, в лагере школы «Лига первых» ребят ждет увлекательное путешествие по традициям и обычаям разных народов. Кульминацией смены станет фестиваль народов России: каждый отряд представит один из федеральных округов страны — школьники изучат его культуру и традиции, подготовят творческие номера, тематические экспозиции и национальные костюмы.

На открытии лагерной смены детям рассказали о распорядке дня, правилах пребывания в лагере и мерах безопасности. После официальной части ребят ждали флешмобы, игры, викторины и спортивные соревнования. Программа первой смены включает образовательные, творческие, спортивные и развлекательные мероприятия. Для участников организовано трехразовое питание.

Депутат Химок Татьяна Кавторева отметила: «Пришкольные лагеря — это родные стены, знакомые педагоги и насыщенная программа. Пусть летние каникулы подарят ребятам яркие впечатления и только положительные эмоции». После завершения летних смен лагеря в школах будут работать и в осенние каникулы — с 5 по 9 октября: провести время с пользой смогут более 1,5 тысячи ребят.