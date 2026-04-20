Школьные коллективы Богородского округа провели субботник

Апрель — традиционно время субботников. Педагоги и учащиеся Богородского округа решили начать уборку со своих рабочих мест — Центров образования и прилегающих территорий.

Коллектив Центра образования № 5 привел в порядок школьную территорию: собрал прошлогоднюю листву, подмел дорожки и подготовил клумбы к новому сезону. Ногинская коррекционная школа-интернат убрала не только свою территорию, но и расположенную рядом березовую рощу.

В селе Кудиново в Центре образования № 35 к генеральной уборке приступили сразу на двух площадках — в школе и в детском саду. Каждый погожий день коллектив учреждения использует, чтобы навести порядок после зимы. В планах — очистка территории от прошлогодней листвы и веток, уход за клумбами и подготовка игровых и прогулочных площадок к новому сезону.

Педагоги отметили, что приятно видеть, когда к ним присоединяются семьи воспитанников и старшеклассники, ведь такие совместные дела сплачивают и делают общий дом еще уютнее.