Школьные хоры Подмосковья выступят на музыкальном фестивале в Китае

С 23 по 29 мая хоры из Ступино и Королева примут участие в музыкальном фестивале «Усинский соловей», который пройдет в городе Уси в провинции Цзянсу (Китай). Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В состав делегации войдут два коллектива: хор «Хорошие ребята» из школы №4 Ступино (18 участников) и сводный хор «Созвучие» из гимназии №9 Королева (10 детей в возрасте от 9 до 16 лет). Коллективы стали победителями Регионального фестиваля «Поющее Подмосковье».

В программе выступлений запланированы русские народные песни и композиции советских композиторов. Среди них — «Во кузнице», исполняемая солисткой Валерией Зацепиной, а также хоровые исполнения песен «Что такое Родина» (музыка и слова Елены Цыганковой), «Ты — человек!» (музыка Евгения Крылатова, слова Юрия Энтина) и «Катюша» (музыка М. Блантера, слова Исаковского).

По просьбе организаторов конкурса, юные артисты из России вместе с китайскими школьниками исполнят песню на китайском языке «Давайте дружно грести веслами».

Поездка будет включать репетиции, хоровые выступления и культурную программу, которая объединит школьников разных стран через музыку, творчество и живое общение.