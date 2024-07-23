Школьные библиотеки в Мытищах пополнятся новыми учебниками ко Дню знаний

Библиотеки в школах Мытищ пополнятся новыми бесплатными учебниками к 1 сентября. На 2024 — 2025 учебный год образовательные учреждения уже получили свыше 153 тысяч экземпляров. В планах — новые пособия по истории и обществознанию.

Школьные библиотечные фонды обновляют с учетом потребностей школ и в соответствии с учебными программами. Регулирует это Приказ Минпросвещения России № 858 от 21 сентября 2022 года.

Каждый год школы Мытищ пополняют новыми учебными пособиями. Так, на 2024-2025 учебный год мытищинским школам выделили более 153 тысяч экземпляров. А осенью 2024 года закажут новые учебники по истории и обществознанию.

Отметим, что всего в школах городского округа Мытищи используют порядка 850 тысяч учебников и учебных пособий. Сотрудники школьных библиотек постоянно взаимодействуют с обменным фондом учебников. Обеспечение детей бесплатными учебниками контролирует управление образования. Все школы к 1 сентября обеспечат учебниками.

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