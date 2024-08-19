Школьные автобусы в Лосино-Петровском подготовили к новому учебному сезону

Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа

Перед началом нового учебного года сотрудники технадзора Госавтоинспекции «Щелковское» провели плановую проверку технического состояния школьных автобусов, находящихся на балансе Биокомбинатовской школы. Это ежегодное профилактическое мероприятие направлено на предотвращение дорожно-транспортных происшествий при организованных перевозках детей.

В ходе техосмотра особое внимание уделялось техническому состоянию транспортных средств, исправности внешних световых приборов, тормозной и рулевой систем, а также наличию опознавательных знаков, проблесковых маячков, ремней безопасности и запасных выходов. Проверялись также наличие медицинских аптечек и исправных огнетушителей.

Все школьные автобусы оснащены тахографами, контролирующими режим труда и отдыха водителей, и системой Глонасс, позволяющей отслеживать маршрут и скорость движения. Для перевозки обучающихся скорость ограничена 60 километрами в час. В ходе проверки нарушений выявлено не было: весь автопарк, состоящий из семи школьных автобусов, признан исправным и готовым к безопасной перевозке юных пассажиров.

В рамках подготовки к новому учебному году также запланировано обновление автопарка и приобретение школьных автобусов среднего класса в 2025 году для обеспечения безопасной перевозки обучающихся из отдаленных населенных пунктов.

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