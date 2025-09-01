Школьные автобусы Биокомбинатовской школы проверили в Лосино-Петровском

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав лично проинспектировал готовность школьных автобусов Биокомбинатовской школы к началу нового учебного года. Весь транспорт технически исправен, полностью укомплектован необходимым оборудованием и готов к выходу на линию.

Уже сегодня, 1 сентября, девять ярких желтых автобусов доставили детей из отдаленных населенных пунктов, закрепленных за Биокомбинатовской школой.

Особое внимание привлекают два новых автобуса ПАЗ, которые получили для школы в этом году. Они красиво оформлены стильными брендбуками от команды Губернатора Московской области.