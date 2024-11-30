Школьную лекцию ко Дню российского военного миротворца провели в Химках

В Химках прошли десятки мероприятий, посвященных Дню российского военного миротворца. Одно из них провели на площадке школы № 31.

Депутат и директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев поделился с подростками интересными фактами о празднике.

«Миротворцы отправляются в самые горячие точки планеты, чтобы вернуть людям мирную жизнь. За время своего существования миротворческий контингент РФ успел принять участие в десятках миссий как на территории бывших советских республик, так и за рубежом», — поделился Евгений Иноземцев.

Во встрече поучаствовали ветераны, действующие военнослужащие, представители общественных организаций и активные жители. В ходе мероприятия затронули темы, связанные со специальной военной операцией.

«Нам необходимо поддерживать связь поколений, рассказывать школьникам и студентам о подвигах наших военных, а также прививать уважение к Великой истории нашей страны», — сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Муниципальный депутат Артур Каримов напомнил, что в Химках реализуется масштабная патриотическая программа, цель которой — объединение разных поколений вокруг любви к России и своему городу.

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