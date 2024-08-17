Школьную ярмарку проведут в Химках с 26 августа по 1 сентября

Накануне Дня знаний в городском округе Химки откроют школьную ярмарку. Она пройдет с 26 августа по 1 сентября. Мероприятие организуют в рамках проекта «Собери ребенка в школу».

В городском округе Химки проходит акция «Собери ребенка в школу». Благодаря проекту депутаты и жители округа помогают детям военнослужащих специальной военной операции, а также ребятам из малообеспеченных и многодетных семей подготовиться к школе. Добровольцы передают школьные рюкзаки, в которых лежат канцелярские принадлежности: пенал, цветные карандаши, краски, кисти и альбом для рисования, пластилин, подставка для книг, ножницы, обложки для учебников и тетради.

«Горячая пора сейчас не только в школах, но и у родителей. Нужно успеть собрать ребенка и купить все необходимое: от формы до канцелярии. В этом помогут подобные ярмарки», — отметила директор гимназии № 23, лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Школьная ярмарка пройдет с 26 августа по 1 сентября по адресу: проспект Мельникова, вблизи дома № 2б. Жители приобретут там канцелярские принадлежности, тетради, портфели и рюкзаки, школьную форму, а также товары для творчества.

Поучаствовать в акции «Собери ребенка в школу» может любой желающий. Пункт сбора школьных принадлежностей работает в химкинском отделении партии «Единая Россия» до 30 августа по будням с 9:00 до 18:00 по адресу: улица Кирова, дом № 19.

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