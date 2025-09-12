Школьное меню в Солнечногорске расширили круассанами и куриным шницелем

С 1 сентября 2025 года в образовательных учреждениях городского округа Солнечногорск заметно обновилось меню в столовых. В рацион школьников впервые включили новые позиции: круассаны, хлопья с молоком, куриный шницель и фруктовое пюре.

Также в школах увеличилось количество традиционных блюд русской кухни, среди которых пельмени и вареники, а также вырос выбор мясных и творожных продуктов.

«Уважаемые родители, напоминаю о том, что каждый может стать участником родительского контроля школьного питания, который не первый год проходит на постоянной основе во всех школах Солнечногорска. Приглашаю лично убедиться в том, что современное школьное питание — это вкусно, полезно и разнообразно», — сказала заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Присоединиться к родительской комиссии по контролю питания можно в каждом детском саду и школе округа. Для этого необходимо заранее обратиться к педагогу или воспитателю, либо подать заявку через ФГИС «Моя школа». Родители и законные представители имеют возможность принимать участие в дегустациях один раз в три месяца.