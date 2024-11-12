Участники школьного лесничества из Истры выпустили экологическую газету

В Истринском школьном лесничестве произошло важное событие: ребята сделали свой первый выпуск познавательной газеты экологической направленности под названием «Про лес».

Инициативу одобрили и старшие классы и учителя школы имени Михаила Лермонтова. Ведь такие проекты помогают развивать у детей интерес к окружающей среде и любовь к природе.

«Первые читатели уже отметили, что газета получилась интересной и познавательной. Истринское школьное лесничество планирует продолжать выпуск газеты «Про лес», делая ее регулярным ежемесячным изданием», — сказала наставник школьного лесничества, старший участковый лесничий Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» Ирина Котенкова.

Тема первого выпуска газеты была актуальной: в рубрике «Экологический календарь» школьники рассказали о празднике Синичкин день. Это традиционный русский праздник, который отмечается 12 ноября.

В этот день люди устраивали кормушки для синиц и других зимующих птиц, помогая им пережить холодное время года. Воспитанники школьного лесничества рассказали своим читателям, как важно заботиться о пернатых друзьях в зимний период, и поделились лайфхаком по изготовлению кормушки. Кроме того, в газете было представлено дерево месяца — лиственница — и интересные факты о нем. Для любителей загадок сделали осенний кроссворд.

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