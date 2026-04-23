Школьницы из Солнечногорска стали призерами олимпиады по литературе

Две ученицы школы № 5 Солнечногорска добились высоких результатов на всероссийском уровне. Девятиклассница Регина Мубаракшина и десятиклассница Мария Лях стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе.

Участницы успешно прошли три испытания — аналитическое, творческое и устное, продемонстрировав глубокие знания и навыки. По итогам Регина заняла 15-е место среди 115 участников, а Мария расположилась на 22-й позиции из 119 конкурсантов.

Финальный этап олимпиады по литературе прошел во Владикавказе и собрал участников из 87 регионов Российской Федерации. Достигнутые успехи дают девушкам возможность поступить в любой вуз России без вступительных экзаменов по профильному направлению. Кроме того, им будет вручена премия губернатора Московской области Андрея Воробьева в размере 300 тысяч рублей.

Подготовкой призеров занимались педагоги Людмила Андреева, Екатерина Фадеева и Ксения Шульмина.

«Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе требует от участников не только начитанности, но и умения мыслить творчески, аргументировать свою позицию, чувствовать стиль и эпоху. В этом году ученицы школы № 5 Солнечногорска успешно справились с этими вызовами и завоевали призовые места. Поздравляю Регину, Марию и их педагогов с блестящим результатом! Желаю новых литературных открытий и вдохновения», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.