Школьницы из Шатуры выиграли путевки в «Артек» во всероссийском конкурсе

Ученицы гончарно-керамической студии «Домик мастера» Василиса Калуцкая и Дарья Пухова победили во всероссийском чемпионате «ЮниорМастерс. Креатив» в номинации «Гончарное мастерство». Они выиграли путевки в «Артек» и попали на смену «Новогодние сказки».

Новый год и Рождество в «Артеке» встретили почти две тысячи школьников со всей России, в том числе школьницы из Шатуры. Даша и Василиса уже приняли участие в праздниках, посвященных Дню Родины и Году семьи. Они также присоединились к колядкам и спортивным играм. Девочки познакомились с талантливыми сверстниками и отдохнули на красивом побережье в Крыму.

Смена продлится до 20 января. Василиса и Дарья планируют также поучаствовать в мастер-классах по различным видам искусства и приобщиться к культурным мероприятиям, чтобы вдохновиться на новые творческие идеи.