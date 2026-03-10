Школьницы из Серпухова прошли на международный этап всероссийского диктанта
Три ученицы художественного отделения имени О. Н. Ряшенцева Детской школы искусств имени А. А. Алябьева стали победительницами регионального этапа. Теперь их работы отправятся в Москву для дальнейшего участия.
В конкурсе «Моя страна — моя история» приняли участие 33 511 человек из России, Казахстана, Венгрии, Узбекистана и Молдовы. Жюри отобрало свыше 4000 работ. Тема этого года — «Наша гордость».
Городской округ Серпухов на следующем этапе представят воспитанницы школы Рейна Крювченкова, София Солдатова и Дарья Туровская. Они занимаются под руководством преподавателей Натальи Гриневич и Людмилы Ремыги.
Заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева отметила, что изобразительный диктант доказал: в Серпухове много талантов. Она пожелала юным художницам и их наставникам творческих успехов и новых побед.