Школьницы из Серебряных Прудов победили в областном дизайн-форуме

Серебряные Пруды вновь заявили о себе благодаря таланту своих юных жителей. Три школьницы округа стали лауреатами областного конкурса «Перспективный дизайн Подмосковья», прошедшего в рамках фестиваля «Юные таланты Московии».

Дарья Шутова, воспитанница Дома детского творчества, и Дарья Селезнева, ученица Серебряно-Прудской школы, были удостоены звания лауреатов II степени. Ирина Ходакова завоевала звание лауреата III степени.

«Эти награды — результат кропотливой работы, упорства и, конечно, поддержки опытных наставников. Творческое состязание прошло в Ногинске на базе Центра образования детей и взрослых. Нынешний сезон конкурса „Перспективный дизайн Подмосковья“ побил все рекорды по географии и количеству заявок. Экспертному жюри предстояло оценить более 500 уникальных проектов, присланных из самых разных городов Московской области», — сообщили организаторы.

Диапазон представленных работ охватывал множество направлений — от классического мастерства в прикладном искусстве до передового инновационного проектирования.