Школьницы из Подмосковья стали призерами всероссийского турнира по баскетболу

Школьницы из Подмосковья завоевали серебро на Всероссийском финале «Президентских спортивных игр», который проходил в детском центре «Смена». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Команда из школы № 32 в Мытищах достойно выступила в баскетбольных соревнованиях среди девушек, сыграв против соперников из 83 регионов страны. Девочки показали высокий уровень игры, сплоченность и настойчивость.

Этот результат стал возможен благодаря долгим тренировкам, работе тренеров, а также поддержке педагогов и родителей. Напомним, «Президентские спортивные игры» — это масштабное мероприятие, которое объединяет школьников со всей России, развивает массовый спорт и помогает формировать здоровый образ жизни.