Школьницы из Луховиц выступили на олимпиаде по английскому языку

Четыре ученицы луховицкой гимназии № 10 выступили на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Три гимназистки стали призерами, а Вера Букреева завоевала первое место, открыв себе дорогу на заключительный всероссийский этап.

Региональный этап олимпиады по английскому языку стал испытанием для самых эрудированных школьников Подмосковья. Для луховицких гимназисток он обернулся триумфом. Виктория Кирюшина, Маргарита Щербакова и Арина Козлова продемонстрировали высокий уровень владения языком, получив призовые места.

«Их победа — результат не только личных способностей, но и целенаправленной работы педагогического коллектива. Подготовкой учениц занимались опытные преподаватели Валентина Сергеевна Суслова и Светлана Викторовна Панькова. Особое место среди достижений заняла победа ученицы 10 класса Веры Букреевой. Ее результат на региональном этапе оказался настолько высок, что Вера получила уникальную возможность пройти специальную подготовку к заключительному этапу Всероссийской олимпиады», — сообщили в образовательном учреждении.

Школьницу пригласили на сборы в гимназию имени Примакова, где она будет заниматься под руководством ведущих специалистов по иностранным языкам. Педагогический коллектив гимназии № 10 отмечает, что успех их учениц — это результат комплексного подхода. Здесь сохранено углубленное изучение английского.