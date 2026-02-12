Школьницы из Луховиц стали призерами Всероссийской олимпиады

Округ в очередной раз подтвердил высокий уровень образования и педагогического мастерства. Две ученицы из Луховиц продемонстрировали интеллектуальные способности, став призерами Всероссийской олимпиады школьников.

Их успехи в таких дисциплинах, как биология и история, стали предметом гордости для школ и всего округа. Екатерина Анохина, ученица 10 класса Луховицкой школы № 2, завоевала призовое место на Всероссийской олимпиаде по биологии.

«Готовилась я к олимпиаде основательно. Вместе с моим учителем биологии, Ириной Емельяновой, мы решали задания прошлых лет, тщательно их разбирали. Я также активно использовала специальные учебники, посвященные олимпиадной биологии», — рассказала Екатерина Анохина.

Также школьница подчеркнула, что ключ к успеху — это не только самостоятельная работа, но и поддержка со стороны близких и наставников.

Вслед за успехом Екатерины, призовое место на Всероссийской олимпиаде по истории заняла София Юсупова, также ученица 10 класса, но уже Луховицкой гимназии № 10. Ее победа — результат подготовки под руководством учителя истории Марины Шаблиной.