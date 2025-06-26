Школьницы из Лобни победили во всероссийском космическом конкурсе

Конкурс «Первые в космосе» проходил в рамках всероссийского проекта «Космическая экспедиция первых - 2025». Победительницами стали две ученицы лобненской школы №6 имени Вячеслава Сахнова.

Школьницы Яна Кочерга и Богдана Березина представляли на конкурсе первичное отделение «Движения первых» своего образовательного учреждения. Девушки представили на суд жюри ракет «Протон» и «Ночь», которые получили высокую оценку экспертов.

Руководство школы отметило, что победа конкурсанток из Лобни подтверждает высокий уровень подготовки и интереса молодежи к научно-техническому творчеству.

В соревновании участвовали более 1500 команд со всей России, представивших объемные макеты на космическую тематику. Жюри определило 322 победителя, чьи работы были признаны лучшими. В награду участники получат телескопы для изучения астрономии и наблюдений за космосом.

Целью проекта «Космическая экспедиция первых» является популяризация космонавтики среди школьников и развитие их инженерно-конструкторских способностей.