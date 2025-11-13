Школьницы из Коломны завоевали награды на всероссийском конкурсе

Коломенские школьницы стали победителями и призерами всероссийского конкурса «Звезда ЮИД-2025». Они оказались в числе лучших юных инспекторов движения страны.

Ученицы школы № 17 и гимназии № 2 «Квантор» Василиса Скобелева и Полина Комарова стали обладательницами целой россыпи наград. Два «серебра» завоевала Василиса в номинациях «Визитная карточка» и «Голос ЮИД», а в номинации «Мода ЮИД» взяла «золото», представив жюри свой проект о способах популяризации световозвращателей и защите велосипедистов. Также школьница стала абсолютным лидером конкурса и обладателем звания «Звезда ЮИД-2025».

Полина Комарова заняла первое место в номинации «Слово ЮИД». В этой категории конкурсанты демонстрировали литературные способности, создавая произведения в жанрах эссе, рассказа или сказки на тему дорожной безопасности.

Программа конкурса включала шесть разнообразных творческих испытаний, направленных на раскрытие талантов юных инспекторов движения. Экспертное жюри оценивало работы участников по трем ключевым параметрам: оригинальность замысла, практическая значимость и качество исполнения.

Стоит добавить, что Московская область возглавила топ регионов-лидеров по количеству участников. А вот вырваться в победители из всех подмосковных ребят смогла только коломенская школьница.