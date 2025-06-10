Школьницы из Коломны поучаствуют в юбилейной смене детского центра «Артек»

Вместе с другими ребятами из разных регионов школьницы из Коломны активно включились в работу медиаотряда, посетили музеи и смотровые площадки Севастополя, а также побывали на гала-концерте. Их смена еще продолжается, впереди их ждет множество мероприятий, посвященных дню рождения «Артека».