Школьницы из Коломны поучаствуют в юбилейной смене детского центра «Артек»

Ученицы коломенской гимназии № 9 имени дважды Героя Советского Союза Горшкова Арина и Полина Пичугины стали участницами юбилейной смены международного детского центра «Артек». Центр 16 июня отметит 100-летие.
Вместе с другими ребятами из разных регионов школьницы из Коломны активно включились в работу медиаотряда, посетили музеи и смотровые площадки Севастополя, а также побывали на гала-концерте. Их смена еще продолжается, впереди их ждет множество мероприятий, посвященных дню рождения «Артека».
В гимназии рассказали, что Арина и Полина являются участниками Движения Первых, дважды побеждали в конкурсе «Большая перемена», активно участвуют во Всероссийской патриотической акции «Диктант Адмирал Горшков» и работают в волонтерском медико-медицинском отряде «Алые паруса». Девушки успешно окончили восьмой класс и планируют продолжить обучение в 9-м медицинском классе гимназии. Их мечта — стать врачами.
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