Школьницы из Коломны победили на конкурсе юных инспекторов дорожного движения
Всероссийский конкурс «Звезда ЮИД-2025» завершился триумфом школьницы из Подмосковья. Представительница Коломны Василиса Скобелева, учащаяся школы № 17, заняла призовые места.
Участница уверенно проявила себя сразу в нескольких направлениях. Жюри отметило ее выразительную подачу и творческий стиль в задании «Визитная карточка» — итогом стало второе место.
Не менее ярко она показала свои таланты в категории «Голос ЮИД», где она также заняла вторую позицию.
А вот в номинации «Мода ЮИД» равных школьнице не нашлось: оригинальность замысла и исполнение позволили ей вырваться в абсолютные лидеры.
Еще одну награду в копилку Коломны принесла Полина Комарова, ученица гимназии № 2 «Квантор», признанная лучшей в категории «Слово ЮИД».
Конкурсная программа требовала от участников многоплановой творческой подготовки. Школьники записывали тематические видеовизитки, создавали авторские тексты и стихи, снимали ролики, пели, а также выступали в роли дизайнеров, создавая предметы одежды со светоотражающими деталями.
Дополнительным испытанием стал видеопроект «25 мгновений счастья: Видеопоздравление „Доброй Дороге Детства“» — формат, в котором участники делились собственным видением детской безопасности на трассах.
По данным организаторов, за победу в этом году боролись авторы более тысячи творческих работ.
Отдельно сформировали список регионов-лидеров по числу участников. Рейтинг возглавила Московская область, вслед за ней расположились Новосибирская и Нижегородская области, а также Санкт-Петербург.