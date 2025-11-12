Школьницы из Коломны победили на конкурсе юных инспекторов дорожного движения

Участница уверенно проявила себя сразу в нескольких направлениях. Жюри отметило ее выразительную подачу и творческий стиль в задании «Визитная карточка» — итогом стало второе место.

Не менее ярко она показала свои таланты в категории «Голос ЮИД», где она также заняла вторую позицию.

А вот в номинации «Мода ЮИД» равных школьнице не нашлось: оригинальность замысла и исполнение позволили ей вырваться в абсолютные лидеры.

Еще одну награду в копилку Коломны принесла Полина Комарова, ученица гимназии № 2 «Квантор», признанная лучшей в категории «Слово ЮИД».

Конкурсная программа требовала от участников многоплановой творческой подготовки. Школьники записывали тематические видеовизитки, создавали авторские тексты и стихи, снимали ролики, пели, а также выступали в роли дизайнеров, создавая предметы одежды со светоотражающими деталями.

Дополнительным испытанием стал видеопроект «25 мгновений счастья: Видеопоздравление „Доброй Дороге Детства“» — формат, в котором участники делились собственным видением детской безопасности на трассах.

По данным организаторов, за победу в этом году боролись авторы более тысячи творческих работ.

Отдельно сформировали список регионов-лидеров по числу участников. Рейтинг возглавила Московская область, вслед за ней расположились Новосибирская и Нижегородская области, а также Санкт-Петербург.