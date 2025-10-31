Школьницы из Истры стали лауреатами областного конкурса вокального мастерства

В Красногорске 29 октября состоялся ежегодный областной конкурс вокального мастерства «Голос ЮИД Подмосковья», который в этом году объединил рекордное число участников — организаторы получили более 200 заявок. Две школьницы из муниципального округа Истра стали лауреатами творческого состязания.

Злату Герасимову, ученицу Глебовской школы, удостоили звания лауреата I степени в номинации «Сольный вокал». В этой же номинации отметили и Александру Колесникову, ученицу Покровской школы. Она стала лауреатом II степени.

Конкурс «Голос ЮИД Подмосковья» проводят с 2023 года. Он не только раскрывает творческие таланты юных инспекторов движения, но и способствует укреплению дружеских связей между отрядами со всего региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.