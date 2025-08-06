Школьницы из Истры победили в суперфинале конкурса «Большая перемена»

Ученица шестого класса Мария Комарова и ученица седьмого класса Кира Модянова из Истры одержали победу в суперфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена». Девочки с самого начала учебы в школе участвуют в разных конкурсах, но в состязаниях такого масштаба — впервые.

Победительницы сначала прошли отборочный этап онлайн, где тысячи ребят соревновались друг с другом, отвечая на непростые вопросы и выполняли творческие задания. Школьницам из Истры пришлось много готовиться, но Мария и Кира со всем справились и вышли в финал.

После этого они отправились в международный детский лагерь «Артек» и продемонстрировали свои таланты уже там. Они проходили квесты и мастер-классы, а затем выступили перед жюри. Школьницам вручили дипломы и сертификаты, дающие право отправиться в путешествие на специальном поезде победителей через всю Россию.