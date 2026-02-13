Школьницы из Егорьевска стали победителями Олимпиады по биологии

Образовательная сфера Егорьевска отмечает новый успех: воспитанники местной гимназии № 10 продемонстрировали высокий уровень знаний на федеральном уровне. По итогам первого тура проекта «Всероссийская Классная Олимпиада по биологии» в список сильнейших вошли Федор Полторацкий и Полина Гречихина.

Участие в Олимпиаде такого уровня требует не только знания школьной программы, но и глубокого понимания биологических процессов. Как сообщили в официальном сообществе гимназии № 10, основной целью соревнований является поддержка интереса молодежи к естественным наукам. Организаторы стремятся расширить кругозор учащихся, привить им навыки исследовательского мышления и научить применять научную методологию для решения нестандартных задач.

«Победа в первом туре стала результатом упорного труда школьников и профессионализма их наставников. Успех Федора и Полины подтверждает высокий уровень преподавания естественно-научных дисциплин в образовательных учреждениях городского округа. Одним из самых значимых достижений для ребят станет включение их данных в государственный информационный ресурс фонда „Талант и успех“», — сообщили организаторы.

Это особая база данных, созданная по инициативе государства для поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в науке, искусстве или спорте. Попадание в этот реестр открывает перед школьниками новые горизонты: доступ к специализированным образовательным программам, грантовую поддержку и преимущество при участии в профильных сменах и конференциях всероссийского масштаба.