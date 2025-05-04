Школьницы из Домодедова стали призерами конкурса детской казачьей песни

Две юные певицы из Домодедова стали участницами финала конкурса детской казачьей песни. София Новикова исполнила сольную песню «Милосердие»: музыку к ней написал Леонид Захлевный, слова — Михаил Ясень. Татьяна Бабкина выступила с народной песней «Край березовый» на слова Ильи Резника и музыку Александра Броневицкого.

Конкурс проводят с 2022 года, и с каждым годом он становится все масштабнее: в первом году участвовали 800 исполнителей, а в 2024 году число заявок превысило 1,7 тысячи. В отборочном этапе приняли участие более 3,6 тысячи солистов и коллективов со всей России, а общее число конкурсантов достигло почти 12 тысяч.

По итогам девяти полуфиналов, прошедших в федеральных округах, в финал вышли 145 исполнителей. Они соревновались в четырех номинациях: солисты 7–12 лет, солисты 13–18 лет, ансамбли младшей и старшей возрастных категорий.

Финал завершился гала-концертом и церемонией награждения, которые прошли 4 мая в зале «Зарядье». Конкурс организовал Всероссийский государственный университет юстиции при поддержке Минюста, Следственного комитета и Минпросвещения России.