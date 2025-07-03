Школьницы из Дмитрова приняли участие во встрече с губернатором Подмосковья

Награждение победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников прошло в Подмосковье. В нем поучаствовали и выдающиеся ученики из Дмитрова.

По числу полученных наград Московская область уже четвертый раз подряд заняла второе место среди регионов страны. Губернатор Андрей Воробьев поздравил победителей лично.

Встреча прошла в гимназии имени Е. М. Примакова. Там провели традиционное мероприятие «Взлет.Пикник».

Ребята поучаствовали в мастер-классах. Для них работали фотозоны, фудкорт, также прошла дискотека.

«Очень приятно находиться в кругу умных, красивых, целеустремленных мальчишек и девчонок, которые подают пример. Хочется поблагодарить ваших родителей, которые поддерживают, вдохновляют, радуются за вас. Мы стараемся трансформировать учебный процесс, чтобы было интересно, чтобы каждый из вас, получив знания, имел перспективу поступления в лучшие вузы», — сказал Андрей Воробьев.

Отметим, что в этом году Дмитров представляли призеры олимпиады по физкультуре, ученицы школы № 10 Виктория и Вероника Бажан, а также победительница состязаний по русскому языку и призер по литературе из гимназии «Логос» Анастасия Павлова.

«В Дмитровском округе много талантливых школьников. Мы продолжаем создавать все необходимые условия для развития способностей наших детей, чтобы поддерживать талантливых ребят и их наставников», — добавил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.