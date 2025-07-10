Школьницы из Богородского округа стали призерами международной экологической премии

Школьницы из Богородского округа наглядно показали как превратить вторсырье в произведения искусства. Несмотря на столь юный возраст участниц, девушки всерьез обеспокоены вопросами экологии и сохранения ресурсов планеты.

Виктория Афоничева заняла второе место в рамках проведения пятого сезона международной премии «Экология — дело каждого» в номинации «Поколение будущего». На суд жюри девочка представила свою выставку «Волшебство цветных лоскутков», выполненную в технике кинусайга.

Выставка проходила в стенах городской библиотеки. Посетители библиотеки имели возможность посетить выставку и приобщиться к идее осознанного потребления.

Юная художница уверена: вместо того, чтобы выкидывать старые ткани и одежду — их можно использовать для создания необычных картин.

Спецприз от главы Росприроднадзора Светланы Радионовой получила еще одна талантливая участница из Электроуглей — Олеся Глинник. Ее картины из полиэтилена впечатлили членов жюри креативным подходом. С помощью своих работ Олеся хочет обратить внимание жителей на проблему загрязнения природы полиэтиленовыми пакетами.