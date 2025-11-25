Школьницы из Богородского округа победили в конкурсе экскурсоводов

Объявлены результаты V всероссийского краеведческого конкурса «Гид по малой родине». Учащиеся второго класса Ломоносовского лицея Вероника Никитина, Кира Черепахина и Владислава Литвинова заняли первое место в номинации «Тематический маршрут» с работой «Тайны и легенды Богородска».

Конкурс был посвящен 180-летию Русского географического общества и Году защитника Отечества. Всего поступило почти 900 работ, было подано 1600 заявок из 82 регионов России и стран ближнего зарубежья.

Участникам было необходимо создать видеогид или фотоработу, повествующие об уникальных местах региона. Конкурсом было предусмотрено пять номинаций: «Маршрут выходного дня», «Культурно-познавательный маршрут», «Маршрут боевой славы и доблести», «Тематический маршрут», «Спецноминация Фото-гид».

Работы участников оценивало авторитетное жюри, в состав которого вошли эксперты Русского географического общества и преподаватели Иркутского государственного университета. Эксперты отметили глубину, оригинальность и настоящую краеведческую ценность проекта участниц из Богородского округа.