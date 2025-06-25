Школьницы из Балашихи победили в региональном этапе всероссийской акции

Ученицы школы № 4 в Балашихе Дарья Антошкина и Яна Степанова стали победителями регионального этапа Всероссийской акции «Здорово быть здоровым» в рамках проекта «Мир возможностей». Участники проекта проводили для школьников с пятых по восьмые классы уроки, посвященные вопросам здоровья, семьи и личной ответственности.

Дарья и Яна под руководством своего наставника Юлии Семеновой создали увлекательные занятия, которые вдохновили их одноклассников задуматься о важности этих тем.

Юлия Семенова, опытный педагог, уже не раз помогала своим подопечным добиваться успеха в подобных инициативах. Ее ученики ранее побеждали в акциях «Финансовая безопасность в цифровом мире», «Русский Крым и Севастополь» и «Наследие Победы: сила в единстве». Поддержка и наставничество Юлии Семеновой стали важным фактором успеха девушек.

Награждение победителей прошло в Доме Правительства Московской области. Грамоты и призы Дарье и Яне вручил глава Движения Первых Московской области и региональный координатор проекта «Мир возможностей» Юрий Макеев. Он отметил вклад участниц в развитие молодежных инициатив и патриотического воспитания.

Проект «Мир возможностей» направлен на воспитание активной гражданской позиции, сохранение исторического и духовного наследия России, а также развитие у молодежи чувства ответственности за свое будущее и будущее страны.