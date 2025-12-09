Школьницы Богородского округа получили награды за помощь в спасении людей

Подростков из Подмосковья в стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры наградили за помощь в спасении людей. Среди отмеченных были школьницы из Богородского округа.

Ученицы Центров образования № 9 Ева Хачатрян и № 3 Мария Егиазарян были удостоены высокой награды — медали «Герой нашего времени».

Эти маленькие и хрупкие с виду девочки показали сильный характер и огромную силу воли. Их пример лишний раз доказывает, что решимость всегда подталкивает человека к совершению благородных поступков.

Зимой прошлого года во время прогулки с двоюродной сестрой Машей Ева заметила в окнах многоэтажного дома признаки пожара. Не растерявшись, девочки позвонили по номеру 112. Сообщили точный адрес и всю необходимую информацию оператору и пожарным. Благодаря своевременным и решительным действиям девочек удалось избежать трагических последствий.

Всего Московское областное отделение «Молодой гвардии Единой России» отметило медалями за проявленное в экстренных обстоятельствах мужество и героизм 11 подростков из Подмосковья.