Школьницу из Ногинска наградили медалью за художественное творчество

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Ученицу десятого класса  Центра образования № 4 Елену Мукминову наградили медалью «Георгиевская лента — 80 лет Великой Победы» за вклад в укрепление национального самосознания и патриотизма. Торжественная церемония награждения прошла в Центральном Доме литераторов в Москве.

Педагоги и близкие поздравили Елену Мукминову с получением заслуженной медали. Девушка —  преданная поклонница словесности. В марте этого года юная сочинительница вошла в число призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Она стала одним из самых молодых авторов в Богородском округе.

Елена зарегистрирована на сайте «Проза.ру», где публикуют свои произведения писатели со всей России. С детства девушка увлечена писательской деятельностью и активно ведет свою страницу на сайте с августа 2024 года. Одно из ее произведений было заявлено на литературную премию  «Писатель года — 2024» в  номинации «Дебют».

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
1/2
пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
2/2

Союзом писателей России Елена Мукминова была представлена к медали «Александр Блок. 145 лет» за вклад в развитие русской литературы. Награждение состоялось 21 марта, во Всемирный день поэзии, в Большом зале Центрального дома литераторов. Произведение Елены «Ассигнация» было опубликовано в альманахе «Дебют 2024».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте