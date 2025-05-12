Школьницу из Ногинска наградили медалью за художественное творчество

Ученицу десятого класса Центра образования № 4 Елену Мукминову наградили медалью «Георгиевская лента — 80 лет Великой Победы» за вклад в укрепление национального самосознания и патриотизма. Торжественная церемония награждения прошла в Центральном Доме литераторов в Москве.

Педагоги и близкие поздравили Елену Мукминову с получением заслуженной медали. Девушка — преданная поклонница словесности. В марте этого года юная сочинительница вошла в число призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Она стала одним из самых молодых авторов в Богородском округе.

Елена зарегистрирована на сайте «Проза.ру», где публикуют свои произведения писатели со всей России. С детства девушка увлечена писательской деятельностью и активно ведет свою страницу на сайте с августа 2024 года. Одно из ее произведений было заявлено на литературную премию «Писатель года — 2024» в номинации «Дебют».