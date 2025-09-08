Школьницу из Богородского округа отметили на Московской книжной ярмарке

Московская международная книжная ярмарка прошла с 3 по 7 сентября на ВДНХ, объединив множество писателей, издателей и любителей литературы. В рамках события состоялась конференция, посвященная 25-летию известных литературных порталов.

Торжественная церемония награждения привлекла внимание зрителей и участников, став важным моментом для литературного сообщества. Среди награжденных оказалась ученица Центра образования № 4 из Богородского округа Елена Мукминова. Она была удостоена почетного диплома за свои достижения в области литературы, что является значимым шагом на пути к признанию ее таланта.

Отрывки из романа Елены Мукминовой вошли в сборник «Каталог современной литературы», который был презентован на ярмарке и стал визитной карточкой новых авторов для читателей и издательств. Издание знакомит публику с современными произведениями и открывает новые имена в литературе.

Педагоги и администрация Центра образования № 4 поздравили Елену с успехом. Это достижение стало не только личной победой, но и гордостью для всего образовательного учреждения. Возможно, именно здесь формируется новый талант, который внесет свой вклад в развитие русской литературы.