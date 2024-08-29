Школьнице из Лобни подарили щенка после письма президенту

Фото: Телеканал «360»

Семилетняя Полина из Лобни получила подарок от президента. Маленького терьера и все необходимое для щенка девочке привезла глава округа Анна Кротова.

«Я думала, что мне ее никогда не дадут, но, оказывается, дали. Я очень рада. Она очень красивая. Я буду с ней гулять, кормить, убирать, играть», — поделилась девочка.

Раньше у Полины уже была собака, однако ее пришлось отдать знакомым из-за аллергии. Долгое время девочка не могла забыть четвероногого друга, и ее старший брат предложил написать письмо президенту. В результате она получила в подарок йоркширского терьера, который не вызывает аллергии из-за особенной шерсти.

По словам мамы Яны, у йоркширских терьеров нет подшерстка, благодаря чему их можно держать дома даже аллергикам. Это дорогостоящая порода, которую семья не могла себе позволить.

«Я очень благодарна в первую очередь глава нашей страны, администрации нашего города, нашей главе за понимание я очень благодарна», — поделилась она.

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