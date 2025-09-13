Школьница из Жуковского установила рекорд России по сварке

Еще 30 школьников получили стипендию главы за успехи в области образования, науки, культуры, спорта и волонтерства.

«Особенно хочу отметить самую юную участницу, восьмилетнюю Елизавету Алтунину, которая одержала победу в номинации „Образование и наука“. Под руководством своего отца, участника СВО, профессионального сварщика Алексея Алтунина, Лиза освоила три технологии сварки. Этот рекорд занесен в Реестр рекордов России», — прокомментировал глава города Андроник Пак.

Всего было четыре номинации. В секторе «Образование и наука» победителями стали те, кто проявил себя в учебной и исследовательской деятельности, в том числе успешно выступили на Всероссийской олимпиаде школьников.

В номинации «Культура и искусство» премию получили призеры и победители фестиваля «Театральная завалинка». В номинации «Физическая культура и спорт» — активные спортсмены, а в номинации «Новый взгляд» — волонтеры, чья деятельность направлена на поддержку и помощь тем, кто в ней нуждается.