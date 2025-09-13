Школьница из Жуковского установила рекорд России по сварке
Восьмилетняя жительница Жуковского Елизавета Алтунина получила стипендию главы, установив рекорд России по сварке. Девочка показала блестящий результат благодаря своему отцу, участнику СВО.
Еще 30 школьников получили стипендию главы за успехи в области образования, науки, культуры, спорта и волонтерства.
«Особенно хочу отметить самую юную участницу, восьмилетнюю Елизавету Алтунину, которая одержала победу в номинации „Образование и наука“. Под руководством своего отца, участника СВО, профессионального сварщика Алексея Алтунина, Лиза освоила три технологии сварки. Этот рекорд занесен в Реестр рекордов России», — прокомментировал глава города Андроник Пак.
Всего было четыре номинации. В секторе «Образование и наука» победителями стали те, кто проявил себя в учебной и исследовательской деятельности, в том числе успешно выступили на Всероссийской олимпиаде школьников.
В номинации «Культура и искусство» премию получили призеры и победители фестиваля «Театральная завалинка». В номинации «Физическая культура и спорт» — активные спортсмены, а в номинации «Новый взгляд» — волонтеры, чья деятельность направлена на поддержку и помощь тем, кто в ней нуждается.