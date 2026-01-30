Школьница из Жуковского стала лауреатом музыкального конкурса

Воспитанники Детской школы искусств № 1 достигли высоких результатов на XVIII Российском детско-юношеском музыкальном конкурсе «Серебряная нота», который проходил в Долгопрудном. Ученица класса флейты Арина Булгакова и ее преподаватель Елена Даниленко стали лауреатами музыкального состязания.

В рамках конкурсной программы Арина Булгакова представила сольное выступление, исполнив произведения таких композиторов, как Георг Филипп Телеман, Вольфганг Амадей Моцарт, Николай Раков и Джером Кларк. По итогам конкурсных прослушиваний Арина Булгакова была удостоена диплома лауреата III степени в номинации «Соло. Флейта».

«Особо стоит отметить выступление дуэта флейтистов. Арина Булгакова вместе со своим наставником, Еленой Даниленко, представила ансамблевую программу, которая также произвела сильное впечатление на членов жюри. Слаженность игры, тонкое взаимодействие и блестящее исполнение принесли дуэту звание лауреата I степени в номинации „Инструментальный ансамбль“, — отметили организаторы.