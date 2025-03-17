Школьница из Воскресенска стала призером областного конкурса экскурсоводов

Ученица гимназии № 1 из Воскресенска Мария Дейнеко приняла участие в конкурсе музеев и экскурсоводов образовательных организаций Московской области «Мой музей». Она представила на суд жюри авторскую работу и заняла второе место.

Мария Дейнеко учится в восьмом классе. Девушка уже не в первый раз участвует в подобных конкурсах.

В этот раз она выступила в номинации «Экскурсовод музея образовательной организации». На первом этапе состязания она представила свою видео-экскурсию.

В своей работе Мария рассказала жюри о том, как наши предки шили одежду из зерен льна. Судьи высоко оценили работу школьницы из Воскресенска.

Второй этап был очным. На нем Мария представила презентацию своей работы в Реутове. Она стала серебряным призером конкурса. Девушка призналась, что ей очень интересно изучать историю своего народа.