Школьница из Воскресенска стала призером областного конкурса экскурсоводов

Ученица гимназии № 1 из Воскресенска Мария Дейнеко приняла участие в конкурсе музеев и экскурсоводов образовательных организаций Московской области «Мой музей». Она представила на суд жюри авторскую работу и заняла второе место.
Мария Дейнеко учится в восьмом классе. Девушка уже не в первый раз участвует в подобных конкурсах.
В этот раз она выступила в номинации «Экскурсовод музея образовательной организации». На первом этапе состязания она представила свою видео-экскурсию.
В своей работе Мария рассказала жюри о том, как наши предки шили одежду из зерен льна. Судьи высоко оценили работу школьницы из Воскресенска.
Второй этап был очным. На нем Мария представила презентацию своей работы в Реутове. Она стала серебряным призером конкурса. Девушка призналась, что ей очень интересно изучать историю своего народа.
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