Школьница из Воскресенска победила на первенстве России по бадминтону

С 24 февраля по 1 марта в столице Татарстана проходило лично-командное первенство России по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет. Всероссийские соревнования собрали сильнейших спортсменов из разных регионов страны, продемонстрировавших высокий уровень подготовки и напряженную борьбу за награды.

Честь Московской области и МБУ ДО «Спортивная школа по единоборствам» городского округа Воскресенск на турнире защищала воспитанница тренеров Вадима и Виктории Ицковых — Василиса Ицкова. Важно отметить, что для спортсменки 2010 года рождения участие в состязаниях среди старших юниоров стало серьезным испытанием, но при этом наглядно продемонстрировало ее высокий уровень мастерства и спортивный потенциал.

По итогам напряженной турнирной борьбы Василиса Ицкова показала блестящие результаты, сумев подняться на пьедестал почета сразу в двух дисциплинах. В личном зачете (одиночная категория) воскресенская спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив в финале лишь представительнице сборной команды Санкт-Петербурга. Особого внимания заслуживает выступление Василисы в составе сборной Московской области в командном первенстве — здесь наши спортсмены оказались сильнейшими и завоевали золотые медали.

Поздравляем Василису, ее тренеров и всю спортивную школу с отличным выступлением на всероссийских соревнованиях! Желаем новых побед и покорения еще более высоких спортивных вершин.